وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين

المدعوون للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام 2020.

جاء ذلك بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.

ورحب الأمير فيصل بن فرحان في كلمته برؤساء بعثات دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة للمجموعة، مؤكداً أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة.