النيابة العامة: عدم إقامة الدعوى في جرائم المخدرات ضد مَن تقدم لعلاجه من الإدمان

بشرط تسليم أية مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة بحوزته

أوضحت النيابة العامة، أن الدعوى لا تقام بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية، بحق مرتكب أحد هذه الأفعال، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أحد أقاربه طالبًا علاجه.

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإشارة إلى مكانها.

النيابة العامة

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 06:31 PM

بشرط تسليم أية مؤثرات عقلية أو مواد مخدرة بحوزته

النيابة العامة: عدم إقامة الدعوى في جرائم المخدرات ضد مَن تقدم لعلاجه من الإدمان

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت النيابة العامة، أن الدعوى لا تقام بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية، بحق مرتكب أحد هذه الأفعال، إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أحد أقاربه طالبًا علاجه.

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإشارة إلى مكانها.

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النيابة العامة

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