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حذّر من أن استمرار الوضع سيقود إلى كارثة

"فرنجية": جشع "باسيل" يعرقل تشكيل الحكومة ويضع لبنان أمام الهاوية

اتهم زعيم حزب تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، اليوم (الثلاثاء)؛ رئيس حزب التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بتعطيل تشكيل حكومة؛ مما فجر التوترات بين حليفين مسيحيين رئيسين لميليشيا حزب الله.



وفي مؤتمر صحفي قال "فرنجية": "إن جشع وطمع باسيل هو ما يعرقل تشكيل الحكومة"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأضاف: "إن باسيل يضعنا أمام الهاوية ويفرض علينا إما أن نكون معه أو يتهمنا بالعرقلة.



وحذّر "فرنجية" من أن الوضع إذا استمر على هذا المنوال فسوف يقود البلاد لكارثة.



وتشير تصريحات "فرنجية" عن "باسيل" صهر الرئيس ميشال عون، إلى تفاقم التعقيدات في مساعي تشكيل الحكومة في ظل تزايد الوضع المالي الطارئ للبنان.



وفشلت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها السياسيون في الاتفاق على تشكيل حكومة، منذ تكليف الوزير السابق في الحكومة حسان دياب برئاسة الوزراء قبل أكثر من شهر.



وذكرت مصادر سياسية أن النقطة العالقة الرئيسة تتعلّق بعدد المقاعد التي يطلبها "باسيل"، الذي يسعى للحصول على ثلث المقاعد في الحكومة المتوقعة؛ وهي نسبة تمنحه حق النقض الذي كان يحظى به في الحكومة السابقة.