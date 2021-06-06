التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.



وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.