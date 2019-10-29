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تَحَسّنت حالته الصحية دون أي مضاعفات وخرج من المستشفى

شاهد.. تدخّل طبي ناجح مع حالة مصاب بطلقة بندقية هوائية في قاع الجمجمة

بنجاحٍ تَعامَلَ فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي، مع حالة شاب تَعرّض لإصابة في قاع الجمجمة من بندقية هوائية؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، أن الإصابة كانت بمحاذاة قاع الجمجمة، وقد تم إدخاله لغرفة العمليات تحت التخدير العام، والتعامل بنجاح مع الحالة بفضل الله، وخرج المصاب من المستشفى بعد ملاحظته وتحسّن حالته الصحية، دون أي مضاعفات ولله الحمد.