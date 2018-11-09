صفقة للعودة إلى السماء.. "سعودي" يستحوذ على شركة طيران باكستانية

تساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة بإسلام أباد ويعلن عن تفاصيلها قريباً

أعلنت شركة الطيران الباكستانية "شاهين- SAI"، أنها انتهت من صفقة استحواذ مع رجل أعمال، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن كامل تفاصيل الصفقة خلال شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة، جاويد سهباي، لوسائل الإعلام الباكستانية: "لقد انتهينا من الصفقة مع رجل أعمال سعودي، وسنعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي؛ حيث إن الاستثمارات السعودية تساعد في دعم الاقتصاد الباكستاني، وهذه الصفقة ستساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطيران في باكستان".

وأشار "سهباي" إلى أن شركة الطيران الباكستانية "شاهين" ستعود، خلال أسابيع قليلة، إلى السماء؛ بعد أن واجهت مصاعب مالية كبيرة في أوقات سابقة أثّرت على قطاع الطيران الباكستاني وموظفي الشركة.