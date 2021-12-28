وسائل إعلام سورية تكشف أسباب وفاة "أبو مرزوق" الفنان محمد الشماط

نَفَت ما يتم تداوله بمنصات التواصل حول تأثره بالإصابة بفيروس "كورونا"

كشفت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط الشهير بـ"أبو مزرق" في مسلسل باب الحارة، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ونفَت وسائل إعلام فنية محلية، كل الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان السوري محمد الشامات بفيروس "كوفيد 19"؛ فيما أشارت إلى أن وفاته كانت طبيعية بعد صراع طويل مع المرض عدة سنوات.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن تأثرهم بوفاته، ومن بينهم: تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.

وبحسب صحيفة "البيان"؛ ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سوريا، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

ومن أبرز الأدوار التي أداها الفنان الراحل، دور "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، ودور "أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه الأولى.

وشارك الراحل في العديد من المسلسلات السورية الخالدة؛ يأتي في مقدمتها مسلسل (صح النوم)، و(حارة القصر)، و(وادي المسك)، و(طرابيش)، و(مزاد علني)، و(الخوالي)، و(حارة خارج التغطية).