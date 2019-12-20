طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً

تعاني الربو ونُقلت لمستشفى الملك فهد المركزي

أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.