طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً

تعاني الربو ونُقلت لمستشفى الملك فهد المركزي

أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.

القوات البحرية رضيعة مستشفى فرسان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

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20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441 01:26 PM

تعاني الربو ونُقلت لمستشفى الملك فهد المركزي

طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً

فهد كاملي

جازان

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أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.

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القوات البحرية رضيعة مستشفى فرسان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

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