الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.

الديوان الملكي

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25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 10:14 PM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.

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الديوان الملكي

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