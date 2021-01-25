الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها - إن شاء الله - يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِليْهِ رَاجِعُون}.