الرئيس الجزائري الجديد يدعو للحوار واستحداث هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية

"بن صالح" قال في خطابه: إنني عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية

دعا الرئيس الجزائري الجديد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، إلى فتح حوار مع الأحزاب والمجتمع المدني الجزائري في أقرب وقت، من أجل التوافق على إنشاء هيئة وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 90 يوماً كما ينص الدستور.

وتفصيلاً، قال الرئيس الجزائري في خطاب بثه التلفزيون الجزائري الرسمي: " إنني عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية لإنشاء هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها".

وأعرب بن صالح، الذي كان يتولى رئاسة مجلس الأمة عن أمله في أن ينصب قريباً رئيساً جديداً للجمهورية يتولى ببرنامجه فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها الإقدام والتفاني، مؤكداً أن مؤسسات الجزائر جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني.



