محامٍ: يحق إقامة دعوى ضد مشرف جروب "واتساب" وأعضائه إذا تضمن مقاطع مخلة أو سباً أو شتماً

قال إنه لا يمكن رفض استقبال الدعاوى فأبواب المحاكم مفتوحة للجميع

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أنه يحق لأي شخص إقامة دعوى ضد مشرف جروب "الواتساب" وأعضائه، إذا حصل له ضرر حقيقي من وجود السب والشتم، أو عرض مقاطع وصور مخلة بالآداب والشريعة، مبينًا أنه لا يمكن رفض استقبال الدعاوى؛ فالمحاكم متاحة وأبوابها مفتوحة للجميع.

وقال "أبو راشد" لبرنامج "معالي المواطن"، تعليقًا على نية طبيب سعودي رفع قضية على شخص أضافه في جروب "واتس آب" دون إذنه: "إذا كان إنسان أضيف إلى جروب وكان فيه مقاطع مخلة بالآداب العامة أو بالشريعة، فمن حقه أن يقيم دعوى ضد مشرف الجروب وضد أعضائه".

وأضاف: "إذا كان إنسان أضيف إلى جروب ووجد فيه سب أو شتم؛ طبيعي أن يقدم دعوى، وسيتم النظر فيها باعتبارها جرائم معلوماتية".

وأردف المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد: "أما إذا رفع الشخص قضية لمجرد أنه أضيف إلى جروب من دون موافقته، فسيكون موقفها ضعيفًا جدًا، إلا إذا أثبت أنه تعرض لضرر حقيقي، وذلك لعدم اعتبار إضافة الإنسان دون إذنه في مجموعات "الواتس آب" جريمة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".