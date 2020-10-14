أذربيجان تحذر أرمينيا من مهاجمة أنابيب الغاز والنفط في أراضيها

"علييف" توعدها برد قاس

حذرت أذربيجان أرمينيا اليوم (الأربعاء) من مهاجمة أنابيب الغاز والنفط في أراضيها، مع تصاعد التوترات بشكل حاد حول وقف لإطلاق النار في جيب ناجورنو كاراباخ الجبلي.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "إن أرمينيا تحاول الهجوم والسيطرة على خطوط الأنابيب لدينا، وإذا حاولت أرمينيا السيطرة على خطوط الأنابيب هناك ، يمكنني القول إن النتيجة ستكون قاسية بالنسبة لهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وتبادلت تركيا وروسيا الاتهامات بشأن القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص منذ 27 سبتمبر أيلول أغلبهم من العسكريين في ناغورنو كاراباخ، وتتزايد المخاوف من انزلاق القوتين الإقليميتين الكبيرتين في صراع يدور بالقرب من خطوط الأنابيب في أذربيجان، التي تنقل الغاز والنفط إلى الأسواق الدولية.