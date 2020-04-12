"سعيد آل سلطان" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 12:54 PM

"سعيد آل سلطان" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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