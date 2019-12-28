الباحة.. قائد مركبة يصرع مقيمًا دهساً ويفرّ من موقع الحادث

الجهات الأمنية تكثف بحثها لضبطه

تكثف الجهات الأمنية بالباحة بحثها عن قائد مركبة تسبب في مصرع مقيم صباح اليوم بعد أن تعرض للدهس ولقي مصرعه.

وتفصيلاً، تعرض مقيم من جنسية عربية صباح اليوم لحادث دهس من قبل مركبة على طريق رغدان- الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقًا في دمائه.

وتكثف الجهات الأمنية في الباحة بحثها لضبط قائد المركبة الذي فر من موقع الحادث.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 06:22 PM

الجهات الأمنية تكثف بحثها لضبطه

الباحة.. قائد مركبة يصرع مقيمًا دهساً ويفرّ من موقع الحادث

أحمد العبدالله

الباحة

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تكثف الجهات الأمنية بالباحة بحثها عن قائد مركبة تسبب في مصرع مقيم صباح اليوم بعد أن تعرض للدهس ولقي مصرعه.

وتفصيلاً، تعرض مقيم من جنسية عربية صباح اليوم لحادث دهس من قبل مركبة على طريق رغدان- الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقًا في دمائه.

وتكثف الجهات الأمنية في الباحة بحثها لضبط قائد المركبة الذي فر من موقع الحادث.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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