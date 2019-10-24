"السواط": نعمل على 6 نماذج لتطوير الخدمات الصحية ضمن برنامج التحول الوطني

أكدت أن "صحة الطائف" قطعت شوطاً كبيراً لإكمال مشروع "نموذج الرعاية"

أكدت قائدة نموذج الرعاية الصحية والذي يأتي في إطار رؤية الأحوال في صحة الطائف الدكتورة فوزية السواط , أن شوطاً كبيراً قد اكتمل ضمن مشروع "نموذج الرعاية الصحية الوطني"، وذلك وفقاً لخطـط برنامـج التحـول الصحي ٢٠٢٠م، وأهـداف رؤيـة ٢٠٣٠م.

وتفصيلاً، أوضحت "السواط" أن البرنامج يتضمن ٤٢ مبـادرة، ٢٧ منهـا مقسـمة علـى نظـم الرعايـة الصحيـة الســتة، و١٥ مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة.

وأضافت أن المشروع بالطائف يحوي 6 نماذج هي الرعاية الوقائية, الرعاية العاجلة, الرعاية الاختيارية, رعاية النساء والأطفال, رعاية الأمراض المزمنة, والرعاية التلطيفية.

وأشارت إلى أهمية المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار العمل على التحول الصحي, والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المختلفة.

أعربت السواط عن سعادتها ببدء الشركة الاستشارية عملها مع الفريق لدعم تنفيذ نموذج الرعاية بصحة الطائف والتي ستساهم بتقييم الاحتياجات التدريبية وعمل خطة التوسع لنموذج الرعاية للسنتين المقبلتين.

يذكر أن إدارة نموذج الرعاية بصحة الطائف قامت بتفعيل ٣ مسارات منها ما هو في مرحلة التوسع ومنها ما هو في طور بدء الدراسة التجريبية وقد شملت (مسار الضغط، مسار الاكتئاب، مسار الرعاية التلطيفية).