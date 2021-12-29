في ختام الجولة 17 من دوري يلو: العدالة يزاحم أحد في سباق الصدارة مع الخليج

واصل فريقا نجران والنهضة نتائجهما الإيجابية خلال منافسات الجولة الـ 17 من دوري يلو للمحترفين، مسجلين الانتصار الثاني على التوالي لكل منهما، فيما تعثرت بقية الفرق عن تحقيق العلامة الكاملة (النقاط الست) في الجولتين الأخيرتين.

وكسر النهضة سلسلة الانتصارات لضيفه أحد، ملحقاً به أول خسارة بثلاثة أهداف دون رد. وقاده ذلك الانتصار إلى التقدم مرتبة واحدة على لائحة الترتيب ليتبوأ المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، في الوقت الذي أهدر خلاله فريق أحد فرصة التساوي نقطياً مع متصدر الدوري فريق الخليج، حين تجمد عند نقاطه الـ 29 بفعل تلك الخسارة الأولى له بعد 5 انتصارات متتالية.

وحقق فريق نجران قفزة جديدة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، بانتصاره على مضيفه فريق بيشة 2-1، متقدماً مركزين على سلم الترتيب إلى المركز التاسع.

وتقدم الجبلين 3 مراكز مستقراً في المرتبة العاشرة بعد انتصاره على ضيفه العين بهدف دون رد في مستهل منافسات الجولة. وبالنتيجة نفسها كسب الجيل ضيفه الدرعية. فيما تقدم الأخدود إلى المركز السادس بانتصاره 2-1 على ضيفه العروبة.

وأنقذ لاعبو القادسية الجولة الـ 17 من سجل تهديفي ضعيف للغاية قبل انطلاق مواجهتهم أمام منافسهم هجر في الدمام، وزادوا إجمالي الرصيد التهديفي للجولة إلى 18 هدفاً وهي الغلة التهديفية نفسها للجولة الثانية من المسابقة، كأقل عدد تهديفي خلال المراحل السابقة من الموسم الجاري. وفاز القادسية 3-0 وقاده ذلك الانتصار إلى التقدم مركزين إلى المرتبة السابعة.

وتقدم العدالة خطوة في السباق على الصدارة بتعادله خارج ملعبه مع المتصدر الخليج بهدفين لمثلهما. وظل الخليج متصدراً بـ 32 نقطة، فيما تساوى العدالة صاحب المركز الثالث، نقطياً مع ثاني الترتيب، فريق أحد "لكل منهما 29 نقطة".

وشهدت الجولة ثلاثة تعادلات أخرى بلا أهداف، بين الخلود وجدة في الرس، إضافة إلى مباراتي الوحدة والشعلة في مكة المكرمة، وكذلك انتهت المواجهة التي جمعت الكوكب والساحل في الخرج بلا أهداف.