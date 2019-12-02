"محافظ الجموم" يدشّن ماراثون الجري بالدفاع المدني

ضمن الفعاليات المنوعة منها كرة القدم والطائرة والسباحة

دشّن محافظ الجموم عمران الزهراني؛ صباح اليوم الإثنين، ماراثون الجري بإدارة الدفاع المدني بالجموم، والخاص بمنسوبيها مع مشاركة الجهات ذات العلاقة في تأمين الطريق وسلامة المشاركين؛ ممثلة في شرطة ومرور الجموم والدوريات الأمنية والهلال الأحمر.

ويأتي الماراثون ضمن الفعاليات الرياضية المنوعة المتمثلة في كرة القدم وتحدّي رجل الدفاع المدني والكرة الطائرة والسباحة.

محافظ الجموم ماراثون الجري الدفاع المدني

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02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 01:07 PM

ضمن الفعاليات المنوعة منها كرة القدم والطائرة والسباحة

"محافظ الجموم" يدشّن ماراثون الجري بالدفاع المدني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشّن محافظ الجموم عمران الزهراني؛ صباح اليوم الإثنين، ماراثون الجري بإدارة الدفاع المدني بالجموم، والخاص بمنسوبيها مع مشاركة الجهات ذات العلاقة في تأمين الطريق وسلامة المشاركين؛ ممثلة في شرطة ومرور الجموم والدوريات الأمنية والهلال الأحمر.

ويأتي الماراثون ضمن الفعاليات الرياضية المنوعة المتمثلة في كرة القدم وتحدّي رجل الدفاع المدني والكرة الطائرة والسباحة.

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