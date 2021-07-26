أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 10:02 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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