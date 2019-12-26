جدل حول ارتباط الحكم "جاساما" بالنصر.. والمنافسون: "ضحكة أبو سبعان" تحكي الواقع

احتسب ضربتَي جزاء وطردًا من فريق ضمك.. والنصراويون: "خبراء التحكيم أنصفوه"

أثار وجود الحكم الجامبي بكاري جاساما في مواجهة ضمك والنصر مساء أمس الأربعاء الجدل في الشارع الرياضي بالرغم من سلامة قراراته المثيرة في المواجهة التي اشتملت على ضربتَي جزاء للنصر، وطرد من فريق ضمك.

وفي التفاصيل، ذهب المغردون من جماهير الأندية المنافسة لنادي النصر إلى طرح أسئلة حول عدم تكرار جلب الحكم "جاساما" في المواجهات التي يكون النصر طرفًا بها بشكل لافت، إضافة لعدم عودته لتقنية الفيديو في حالة الطرد، واتخاذه قرارًا مباشرًا بطرد لاعب ضمك دون استخدام التقنية.

وأثارت "الضحكة الساخرة" جمهور ضمك بعد أحد قرارات حكم المواجهة، وتعليقات ساخرة بوصفها تعبّر عن حجم الأخطاء التي يريد الجمهور إلباسها الحكم، وتم إصباغها على المواجهة بعنوان "مباراة ضحكة أبو سبعان".

وفي المقابل، دافعت الجماهير النصراوية عن الحكم بالتأكيد أنه لم يعطِ فريقها سوى حقه المكتسب داخل المستطيل الأخضر، ودعم هذا الموقف من الجماهير النصراوية مصادقة النقاد التحكيميين "محمد فودة" و"عبدالرحمن الزيد" و"معجب الدوسري" على صحة جميع قرارات الحكم في هذه المواجهة. وذهبت الجماهير النصراوية في سبيل تبرئة ساحة الحكم للاستشهاد باختيار الفيفا له ضمن حكام النخبة في العالم لتحكيم مواجهات مونديال روسيا 2018.