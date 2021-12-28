"القويحص" يُكرم الفائزين بمسابقة البيعة ويدشن الصالون الإعلامي

خلال حفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة

يرعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مساء غد الأربعاء، حفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة.

الحفل يشهد تكريم الفائزين بمسابقة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتدشين الصالون الإعلامي بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه المسابقة تأتي ضمن سياق الأهداف الوطنية لهيئة الصحفيين السعوديين، ولتحفيز كل الممارسين للإعلام على المشاركة بأعمالهم المتميزة عن هذه الذكرى الغالية على الجميع، التي تتناول إسهامات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الرائدة على الأصعدة كافة.

وأشار إلى أن المسابقة تسعى لرفع جودة التنافس بين الإعلاميين لتقديم أعمال إعلامية إبداعية وابتكارية تتحدث عن البيعة من خلال الوسائط والمنصات الإعلامية المتنوعة والحديثة، في مجال المادة التحريرية والوسائط المتعددة "الفيديو".

كما يدشن أمين العاصمة المقدسة الصالون الإعلامي، الذي سيتضمن، بعون الله، لقاءات أخوية لكل الإعلاميين، وندوات واستضافات إعلامية متعددة على مدار العام.

وثمن "الإحيوي" رعاية الأمين لهذه المناسبة العزيزة على أبناء الوطن، التي تبرز وتجسد الأعمال الخالدة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأشاد بدور شركاء النجاح من القطاع الخاص الشيخ بندر بن سعيد السويهري، والشيخ خالد بن عوض اللحياني، وأحمد بن رابح الشريف، والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ومزايا إكس كلوسيف.