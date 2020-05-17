الولايات المتحدة: 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 1.4 مليون حالة والوفيات تجاوزت الــ87 ألفًا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.435.098 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87.315 حالات وفاة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 10:44 AM

إجمالي الإصابات 1.4 مليون حالة والوفيات تجاوزت الــ87 ألفًا

الولايات المتحدة: 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.435.098 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87.315 حالات وفاة.

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الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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