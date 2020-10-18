جوجل تجهّز "وضعية القيادة" لمساعدها الذكي

لكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية دعمت مساعدها الذكي أخيرًا بـ"وضعية القيادة" الذي كانت قد وعدت به قبل عام.

ومن المتوقع أن يصل وضع القيادة، إلى مساعد جوجل الذكي تباعًا، لكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وغيّرت جوجل بشكل كبير من واجهة المستخدم لمساعدها الذكي؛ بحيث ظهرت الأزرار كبيرة والنصوص التي تتيح لك الدردشة وإرسال الرسائل وتشغيل الموسيقى، مع الحفاظ على عوامل تشتيت الانتباه أثناء القيادة إلى الحد الأدنى.

ويبدو أن الطرح يتم من جانب الخادم، وقد يكون جزءًا من اختبار، ولا يتم إرفاقه بأي إصدارات معينة من خرائط جوجل أو تطبيقات البحث، ويعمل أيضًا على مجموعة متنوعة من الأجهزة.