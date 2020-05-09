السودان.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة

اليمن.. توزيع إغاثة للمتضررين من السيول في الجوف وللأسر المحتاجة بالمهرة ولحج

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، إذ جرى توزيع 600 سلة غذائية في محلية سنا وجبل مويه في ولاية سنار، استفاد منها 3600 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

اليمن

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والنازحين في محافظة الجوف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى أمس توزيع 700 حقيبة إيوائية على الأسر الأكثر تضرراً في محافظة الجوف، استفاد منها 700 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة الجوف.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 7.150 كرتون تمور للأسر النازحة والأشد فقراً في محافظات الجوف والمهرة ولحج في اليمن، حيث جرى توزيع 900 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 900 أسرة، وتوزيع 3125 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقراً في محافظة الجوف، استفاد منها 3125 أسرة، وتوزيع 3125 كرتون تمور في المناطق الشرقية بمحافظة لحج، استفاد منها 3125 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.