بالصور فرحة العيد في العالم بين " الكليجا والكعك والشاخورما "شاهد التفاصل

كل دولة لديها حلوى خاصة تعبِّر عن موروثها الاجتماعي

هناك الكثير من عادات الشعوب الإسلامية للاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك. وتبدأ الطقوس المتوارثة بعد صلاة عيد الفطر.. وهناك شعوب تحتفل بتوزيع وتناول الحلوى عقب صلاة عيد الفطر مباشرة، وهناك شعوب تبدأ الاحتفالات قبل حلول العيد.. إلا أن كل دولة لديها حلوى خاصة، تعبِّر عن موروثها الاجتماعي.

السعودية والعراق

الكليجا من الحلويات الشهيرة في العراق والسعودية، وهي عبارة عن حلوى محشوة بالتمر، وبرائحة مياه الورد، وتقدَّم في الأعياد للأهل والأصدقاء، وفي صباح أول أيام العيد بجانب المعمول بالتمر.

مصر

يُعتبر الكعك من حلويات عيد الفطر الشهيرة عند المصريين، وهو من العادات التي ورثوها منذ عهد الفاطميين بأشكال جميلة، ويقدَّم صباح يوم العيد.

الجزائر والمغرب

لكن في الجزائر والمغرب يعد "التشاراك" حلوى العيد الرئيسية الموجودة في البيوت.

باكستان والهند

أما في باكستان فيعتمدون على جوز الهند لصنع حلوى "الشاخورما" التي تنتشر في الهند أيضًا.

فلسطين والسودان

أما الغريّبة فهي أحد أشهر أنواع الحلوى خلال عيد الفطر في فلسطين والسودان، هي الحلوى الأساسية.

الشام ولبنان

كما تشتهر لبنان والشام بتقديم معمول اللوز.

إندونيسيا

وبعيدًا عن الدول العربية نجد أن إندونيسيا تشتهر بحلوى لذيذة مكونة من طبقات عدة، تسمى "لابيس ليجيت".

