مصر .. براءة نجلَي مبارك من قضية "التلاعب بالبورصة"

بعدما اُتهما بالتربح غير المشروع بمبالغ قاربت 506 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك؛ نجلَي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك؛ وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التلاعب بالبورصة".

وأصدرت المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين؛ في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة، وقضت ببراءة: أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك؛ اشتراكه بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، كما أسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك؛ اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقَي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم أحد البنوك، بناءً على المعلومات التي حصل عليها من باقي المتهمين.