"هدف" يحدّد 28 من كل شهر ميلادي للصرف لمستفيدي مبادرة دعم التوظيف

إيداع في الحساب البنكي للمنشأة بشكل آلي بعد التحقق من توافر الضوابط

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي، موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من المبادرة.

وقال "هدف": سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقّق من توافر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة إلى رفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.