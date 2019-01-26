"سمراء نجران" تغزل ثوب دلالها .. لوحات ساحرة تغلف أديم الأرض "صور"

أناشيد وأهازيج تفوح منها رائحة التاريخ وأيام حاضرة تشهد له بالرواج الكبير

تشكل مزارع البُر بمنطقة نجران، هذه الأيام، لوحة جمالية تتشابك فيها طلائع سنابل القمح عبر مساحات الحقول الخضراء، الممتدة في القرى على ضفتَي وادي نجران، التي تعد بيئة خصبة لزراعة "البُر النجراني"؛ بوصفه أحد المصادر الغذائية الرئيسة لأهالي المنطقة.

وتشتهر منطقة نجران بزراعة عديد من المنتجات الزراعية من أبرزها البُر والذرة والتمر، والحمضيات، وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى، التي أسهمت خصوبة التربة، والمناخ المعتدل، ومهارات الأهالي المُكتسبة قديماً في الزراعة وحرث الأرض والري, في استمرار الزراعة بالمنطقة ومحافظاتها، وأضحت بذلك إرثاً تناقلته الأجيال عبر السنين.

وفي جولة على عددٍ من مزارع القمح "البُر" في قرى حي رجلاء بمدينة نجران، أوضح المزارع حمد آل منصور؛ أن زراعة البُر تمر بمراحل عدة بدأءاً من حرث الأرض بشكل جيد وتجهيز التربة من خلال تركها فترة كافية للتهوية والتشميس مع إزالة الأعشاب والعوالق الضارة، وبعدها يتم ري الأرض بشكل جيد للمساعدة على ترطيب التربة بما يُسهم في الحصول على حبوب قمح جيدة ومتماسكة.

وأشار إلى أن بداية فصل الشتاء في المنطقة هو موسم زراعة بذور البُر الذي يتم حصاده بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من زراعته، عبر طرق الحصاد الحديثة، حيث كان الأهالي قديماً يجتمعون عندما يحل موعد حصاد "البُر"؛ للمشاركة في الحصاد مردّدين الأناشيد والأهازيج الخاصة بالحصاد التي تتضمن الحمد لله والثناء عليه على نعمة المحصول والإنتاج، مبيناً أن مزارع القمح بنجران تنتج "البُر النجراني" المعروف بـ "السمراء"، الذي يلقى رواجاً كبيراً بين أهالي المنطقة والمناطق الأخرى.

ويأتي "بُر نجران" على قائمة أنواع البُر في المملكة؛ حيث أوضح ناصر راشد؛ أحد أصحاب المحال والطواحين التي تبيع البُر النجراني، أن "بُر نجران" يسمّى بـ "السمراء" ويتميّز بجودته، وبعدم إضافة أيّ مواد في مراحل زراعته، ويبلغ متوسط سعر الكيس من البُر النجراني ما يُقارب 300 ريال، بينما متوسط الأنواع الأخرى 120 ريالاً للكيس.

من جانبه، أفاد حسن آل عريج؛ بأن طريقة البيع تكون بوساطة "المُد" الذي يساوي 3 كيلو جرامات تقريباً, ويبلغ سعر "المُد" للسمراء 20 ريالاً، والزراعي 10 ريالات, وأنواع البُر في نجران ثلاثة: السمراء، والصما، والزراعي, مؤكداً أن حركة البيع مستمرة طوال العام، وتلقى إقبالاً من جميع فئات المجتمع.