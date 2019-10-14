البرلمان العربي: نرفض الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات

دعم إجراءاتها للوقوف ضد محاولات التدخل بشؤونها الداخلية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفض البرلمان التام للحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا وتتعمد الإساءة لهم.

وقال في كلمته اليوم، أمام الدورة "16" للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات: ترديد مثل هذه الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة لن تثني دولة الإمارات العربية المتحدة عن التمسك بمبادئها وثوابتها، ومواقفها الشجاعة، وجهودها الفاعلة لدعم الشرعية في اليمن، بوصفها عضوًا رئيساً في قوات تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأضاف: البرلمان العربي يتابع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات والهيئات الدولية التي تنتقد فيها الأحكام القضائية الناجزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما عدّه البرلمان العربي تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً صريحاً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية.

وجدد دعم البرلمان العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للوقوف ضد كل ما من شأنه التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها.

وأوضح "السلمي" أن البرلمان يرصد التطورات الإيجابية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي ولجانه المختصة بحقوق الإنسان.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، وحرصت على إجراء تحسينات مستمرة على قوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وقيمها الدينية التي تُكرّس التسامح والمساواة والعدل، التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم بإنشاء مجتمع التسامح والاعتدال.