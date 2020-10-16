الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي

بعقد يمتد لمدة موسمين

ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.

وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين".