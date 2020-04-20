شفاء 74 اليوم.. الإمارات: ارتفاع حالات التعافي من كورونا لتصل 1360

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 1360 حالة، بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، بكشف 484 حالة إصابة بعدوى كورونا من جنسيات مختلفة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الإمارات إلى 7265 حالة، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات.