ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 296 ألفًا

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 2563 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفاً و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالة، بزيادة قدرها 19 حالة مقارنة بأمس الجمعة.