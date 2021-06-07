"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتعزيز التعاون المشترك ودعم المبدعين

"الفضلي" يستعرض خطة وبرامج وخدمات المؤسسة ويطلع على نماذج من مشاريع طلابها

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، واستقطاب الطلاب الموهوبين, وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.



وتأتي الاتفاقية الموقعة في مقر "موهبة" بالرياض، على هامش برنامج زيارة الوزير الفضلي للمؤسسة، الذي تضمن استعراض خطة وبرامج وخدمات موهبة بالإضافة إلى اطلاعه على نماذج من مشاريع طلبة موهبة.



وتضمنت المذكرة مجالات تعاون عدة مثل: تعزيز مشاركة الموهوبين والموهوبات في المناسبات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، والتعاون في مجال التعليم والتدريب لرفع المستوى العلمي للموهوبين والموهوبات، والتعاون في مجال نشر الأوراق العلمية.



كما تضمنت كذلك التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والاستشارات والدراسات الفنية، وتبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيات، إضافة إلى ترشيح طلبة موهبة وأعضاء رابطتها لبرامج تدريب نوعية مع الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة والجهات المرتبطة بها بغرض التوظيف والتدريب على رأس العمل، وفقاً للإجراءات النظامية.



يذكر أن الوزارة تسعى من خلال الاتفاقية لتطوير التعاون المشترك لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، تنفيذاً للتوجيهات السامية لتعاون الجهات الرسمية للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر بينها وبين "المؤسسة" في كل ما يتعلق برعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم.