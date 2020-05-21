في حالة استثنائية.. ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم

سيؤم المصلين في هذه الليلة الـ 29 من رمضان الشيخان "السديس" و"الدوسري"

على غير المعتاد وبسبب ما فرضته جائحة كورونا؛ سيختم المصلون بالمسجد الحرام مساء اليوم القرآن الكريم في صلاة التهجد؛ حيث كان ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وسيؤم المصلين في صلاة التهجد في هذه الليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، كلٌ من الشيخ ‎عبدالرحمن السديس والشيخ ‎ياسر الدوسري.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل ستكون في ليلة 29 في صلاة التهجد، حيث اقتصرت صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط.

وفرضت جائحة كورونا؛ عديد الإجراءات التي تم اتخاذها بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم الجاري، منها تطبيق التباعد بين المصلين وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.