متحدث "الصحة": المناعة تبدأ بالتكوّن بعد الجرعة الأولى.. والثانية منشطة لها

قال: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إننا نقترب من إعطاء 18.5 مليون جرعة للقاح #كورونا في #المملكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال: المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، والدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.