بالصور.. "سبق" ترصد انطلاق مهرجان الحمضيات بمحافظة "الحريق"

يستمر 7 أيام.. ويشجِّع الشباب على ثقافة التجارة ويزيد من نسبة السياح

تصوير: عبدالله النحيط

رصدت عدسة "سبق" مهرجان محافظة الحريق السنوي للحمضيات الذي دُشن بتشريف أمير منطقة الرياض مساء يوم الخميس الماضي، ويستمر لمدة سبعة أيام مليئة بالنشاطات التي تجعل من المحافظة بيئة سياحية جاذبة لسكان العاصمة والمحافظات القريبة منها.

وفي التفاصيل، أصبح لزوار المهرجان موعد سنوي مع مزرعة "خضراء" المملوكة لأبناء الشيخ محمد بن ناصر الخثلان - رحمه الله -؛ إذ تفتح لهم الأبواب يوميًّا "مجانًا"، وذلك طيلة أيام المهرجان قبيل صلاة الظُّهر حتى الساعة السابعة مساء، وتقدم لهم وجبتَي الغداء والعشاء والمشروبات الساخنة، وما لذَّ وطاب من الفواكه التي تُقطف من أشجار المزرعة ذات الستين عامًا، التي تبلغ مساحتها خمسة وستين ألف متر مربع، وفيها أكثر من ألفين وسبعمائة شجرة لواحد وعشرين نوعًا من الفواكه، كالببايا والقشطة والمانجو واللوز والجوافة والتفاح والموز والفراولة والبرتقال البلحي والترنج واليوسفي.. وغيرها.

ويحتضن مهرجان الحمضيات مجموعة كبيرة من الباعة من سكان المحافظة لبيع محاصيل مزارعهم الغنية بأشجار الفواكه. ومن المعلوم أن هذا المهرجان يستنفد معظم محاصيل المزارعين، ويرفع من مستوى دخل الأُسر المنتجة التي تبيع منتجاتها الغذائية والكماليات في ممرات المهرجان، ويشجع شباب وشابات المحافظة على ثقافة التجارة والاعتماد على النفس بالكسب الحلال، ويزيد من نسبة السياح سنويًّا في فصل الربيع.