وفاة والد "حسين علي عجيبي"

توفي علي بن محمد عجيبي، والد المصور الخاص لأمير منطقة الرياض، حسين العجيبي، بعد معاناة مع المرض.

وسيصلى على الفقيد غدًا الأحد بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وسيكون العزاء بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء في منزل الفقيد.

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة سائلين المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.