"العتيبي" مستشارًا ومشرفًا على مكتب رئيس أم القرى

أصدر رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، قرارًا إداريًا، بتكليف الدكتور يوسف بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًا على مكتبه.

وثمن الدكتور "العتيبي"، ثقة رئيس الجامعة، متعهدًا بأنه سيعمل على مواكبة الحراك الأكاديمي والبحثي، وتسريع الأعمال، وسط خلق بيئة إدارية جاذبة للعمل، لينعكس أثرها على نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي.