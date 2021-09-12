العراق وإيران يتفقان على إلغاء التأشيرات بين البلدَيْن

"الكاظمي": ندعم مساعي طهران في الحوار لاستقرار المنطقة

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

وبيّن "رئيسي" في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طهران، أن اجتماعات جيدة جرت مع المسؤولين العراقيين برئاسة "الكاظمي"، وأن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدَيْن، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

من جانبه، قال "الكاظمي": "إن العراق يدعم إيران في كل مساعيها في الحوار لحل جميع المشكلات التي تساهم في استقرار المنطقة".

