جوفينكو: الأمور لم تُحسم.. سالم: حققنا انتصارًا مهمًّا

بعد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بفوز أزرق

أكد جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أن الأمور لم تُحسم، وقال بعد الفوز ذهابًا على أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا: "لعبنا جولة، ويتبقى أخرى. حققنا فوزًا مستحقًّا، وكان بالإمكان إضافة أهداف أخرى".

وزاد متحدثًا: "يتبقى 90 دقيقة، وسنسعى فيها للفوز وتحقيق اللقب".

من جانبه، أبدى سالم الدوسري، لاعب خط الوسط، سعادته بالفوز، وقال: "حققنا انتصارًا، وتتبقى مباراة أخرى، وإن شاء الله نحقق فيها الكأس".

وعن المباراة وإضاعة الفرص قال: "في المباريات النهائية الأقل أخطاء هو من يكسب المباراة".