حقوق الإنسان تؤكد متابعتها للتحقيق في حادثة طالبة "صبغة الشعر"

بعد تداول في تويتر أنها تعرضت لمادة كيميائية من قائدة مدرستها

أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق في ما يتم تداوله عن تسبب قائدة إحدى المدارس بإحدى محافظات الرياض، في أذى لإحدى طالباتها وإدخالها في غيبوبة.

وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها رصدت ما تم تداوله في وسم #مديرة_تتسبب_بقتل_طالبة، حيث تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من اتخاذ الإجراءات النظامية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة.

وكان الوسم المعني، قد تصدر قائمة الترند في السعودية، وفيه مدعية بأنها والدة طالبة في المتوسطة بإحدى مدارس محافظات الرياض، تذكر أن قائدة المدرسة تسببت لابنتها في غيبوبة، بعد أن وضعت على رأسها مادة كيميائية اعتراضاً على صبغة الطالبة لشعرها وذلك حسب تغريدات المدعية.