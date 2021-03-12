"الصحة" توضح مستجدات لقاح "أسترازينيكا" وتؤكد: اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات؛ للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى.

‏وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته".

وأضاف:‏ "نؤكد أن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة".