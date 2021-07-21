مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الإرهابي في بغداد

مجددًا دعمه استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضيه ‏

ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بغداد بالعراق‏، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، ‏متمنين الشفاء العاجل للمصابين.‏

وشدد الأعضاء على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن ‏الدوليين، مجددين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ‏وازدهاره.‏