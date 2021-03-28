"إغاثي" الملك يدعم 4 آلاف شخص بخدمات العيادات الطبية بالحديدة

خلال المدة من 11 حتى 17 مارس 2021م

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ4,234 مستفيداً خلال المدة من 11 حتى 17 مارس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث راجع عيادة الباطنية 1,668 فرداً، وقسم الطوارئ 1,036 مراجعاً.

كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ316 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية لـ 76 فرداً، وعيادة التحصين 15 شخصاً، وعيادة الأطفال 177 مراجعاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 237 مستفيداً، وقسم علاج الإصابات 362 شخصاً، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 342 فرداً.

كما أجري الفحص المخبري لـ2,321 مريضاً، وراجع الصيدلية 2,213 مراجعاً، وقسم الرعاية الصحية 1,612 شخصاً، وقسم التنويم 22 شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ9 حالات، وقسم نقل الدم لـ 17 حالة، وراجع قسم التوليد 16 مراجعاً.