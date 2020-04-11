إحصائيات الرياض حول "كوورنا".. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

"الدرعية" الأكثر و"الخرج" 5 حالات و"الدوادمي" و"المجمعة" واحدة لكل منها

أظهرت أحدث الإحصائيات حول ضحايا فيروس كورونا، خلو 18 محافظة من محافظات منطقة الرياض من تسجيل أي إصابة، بينما تم تسجيل 14 حالة إصابة بالمرض في 4 محافظات، وذلك منذ تفشي المرض وحتى اليوم.

وتفصيلاً، لم تسجل أي حالة إصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) في 18 محافظة هي محافظات: القويعية، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، شقراء، عفيف، الغاط، حوطة بن تميم ، السليل، ضرما، المزاحمية، رماح، ثادق، حريملاء، الحريق، مرات، الرين، الدلم.

فيما سجلت 5 حالات في محافظة واحدة جنوب مدينة الرياض وهي محافظة الخرج، كما سجلت 9 حالات إصابة في 3 محافظات شمال وشمال غرب الرياض ومحافظة الدرعية 7 إصابات ومحافظة المجمعة ومحافظة الدوادمي إصابة لكل محافظة.

ولم تسجل أي حالة شفاء للحالات الـ14 المسجلة في تلك المحافظات الأربع حتى اليوم .