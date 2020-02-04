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13 فريقًا موزعة على مسارات السباق وعيادة طبية متكاملة في الصيانة

دورة تدريبية للفرق الإسعافية والطبية المشاركة برالي حائل نيسان 2020

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نظم الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل دورت تدريبية للفرق الإسعافية والطبية المشاركة في تغطية رالي حائل نيسان 2020 قدمها الدكتور أمجد عبيد رئيس الفريق الطبي في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية.

واشتملت الفرق الطبية والاسعافية على 13 فريقًا موزعة على مسارات السباق ومراكز انطلاق السباق وعيادة طبية متكاملة في منطقة الصيانة بفندق ميلينيوم، في حين اشتملت الدورة التدريبية على جانب عملي ونظري لفرق الإسعافات الموجودة في الميدان، وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وتثبيت خوذة الرقبة، وكذلك كيفية التعامل مع المصابين في الرالي.

واستعراض الدكتور أمجد عبيد للمسعفين بعض الحوادث التي حدثت في الراليات العالمية الأخرى، وتطرق لكيفية نقل المصابين في الرالي، وأوضح الدكتور أمجد عبيد آلية التواصل مع الفرق الطبية المتواجدة في مسارات رالي حائل نيسان 2020، واختتم الدكتور أمجد عبيد الدورة التدريبية كيفية التعاون مع فرق الدفاع المدني وفرق الطوارئ المتواجدة في مسارات الرالي.