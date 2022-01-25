الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في تعدين البيتكوين.. والصين تبتعد عن المنافسة

كازاخستان ثانية وتلتها روسيا وفي المرتبة الرابعة وأيرلندا خامسة بحصة تبلغ 4.7%

استمرت الولايات المتحدة في تصدر دول العالم في تعدين البيتكوين من خلال استحواذها على 35.4% من إجمالي معدلات تعدين اكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبالغة 680.2 مليار دولار، فيما ابتعدت الصين من قائمة الدول الخمسة الأولى لتعدين البتكوين.

وبحسب بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، جاءت كازاخستان في المرتبة الثانية بنصيب 18.1% وتلتها روسيا بحصة تقدر بنحو 11.3% وفي المرتبة الرابعة كندا بنسبة 9.55% وايرلندا في المرتبة الخامسة بحصة تبلغ 4.7% .

وتطورت معدلات سرعة التعدين الشهرية في أمريكا خلال السنة الماضية مقارنة ببقية الدول وتمكنت الولايات المتحدة من إزاحة الصين من موقع صدارة تعدين البتكوين بداية من السنة الماضية.