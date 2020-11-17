مدير صحة الطائف: 6 سنوات عمل وبناء لخادم الحرمين قاد فيها المملكة لبر الأمان

جدد الطاعة والبيعة والولاء للملك بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

أكدَ مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني ، أن الأعوام الستة الماضية كانت ورش عمل وبناء، تمكن خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها المملكة إلى بر النمو والمستقبل.

وتفصيلا، قال "القحطاني" : ستة أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصحياً .

وجددَ "القحطاني" بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مقاليد الحكم، الطاعة والبيعة والولاء ، راجياً من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.