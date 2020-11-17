مدير صحة الطائف: 6 سنوات عمل وبناء لخادم الحرمين قاد فيها المملكة لبر الأمان

أكدَ مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني ، أن الأعوام الستة الماضية كانت ورش عمل وبناء، تمكن خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها المملكة إلى بر النمو والمستقبل.
وتفصيلا، قال "القحطاني" : ستة أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصحياً .
وجددَ "القحطاني" بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مقاليد الحكم، الطاعة والبيعة والولاء ، راجياً من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
جدد الطاعة والبيعة والولاء للملك بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم
أكدَ مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني ، أن الأعوام الستة الماضية كانت ورش عمل وبناء، تمكن خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها المملكة إلى بر النمو والمستقبل.
وتفصيلا، قال "القحطاني" : ستة أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصحياً .
وجددَ "القحطاني" بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مقاليد الحكم، الطاعة والبيعة والولاء ، راجياً من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.