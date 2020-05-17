الأفلاج.. الأهالي يساندون عائلة سودانية توفي والدهم

قدَّموا لهم مساعدات وتلمسوا احتياجاتهم

دفعت الشهامة أهالي الأفلاج إلى الوقوف بجانب عائلة سودانية مكونة من خمسة أشخاص؛ توفي والدهم بعد معاناة مع مرض السرطان قبل أيام بالمحافظة؛ إذ قدَّموا لهم مساعدات مالية، وقاموا بتلمس احتياجاتهم لتلبيتها.

وكانت الظروف قد أجبرت مقيمًا سودانيًّا على المكوث بمحافظة الأفلاج بعد أن تم إنهاء عقده من التعليم قبل فترة لإكمال تعليم ابنته التي تدرس بالمرحلة الجامعية، ومع مرور الوقت أصيب بمرض السرطان، وبعد معرفة زملائه السعوديين الذين كان يعمل معهم بثانوية البديع بمحافظة الأفلاج بإصابته بالمرض، وتدني حالته الصحية، بادروا إلى جمع مبلغ مالي وتقديمه له، بل كانوا على تواصل معه لمساعدته، ولكن لم يمهله المرض طويلاً، وتوفي قبل أيام -رحمه الله-؛ ما دفع عددًا من الأهالي وأبناء الجالية السودانية إلى إنشاء جروب واتساب للتعريف بأحوال عائلته، ومساندتهم، وتم خلاله جمع مبلغ مالي من الخيرين.

ويجتهد أبناء الجالية السودانية بالتعاون مع فاعلي الخير بالمحافظة في تلبية احتياجات الأسرة من ناحية تأهيل منزلهم بالسودان؛ ليتسنى لهم الرحيل، وتأمين مركبة لابنهم؛ لتكون مصدر دخل للصرف على العائلة من خلالها.

ولقي تفاعل المواطنين السعوديين مع عائلة المقيم، وتقديم المساعدات لهم، إشادة وثناء من الجالية السودانية المقيمة بالأفلاج، مشيرين إلى أن هذا التفاعل جسّد صورة الترابط بين الشعب السعودي مع أشقائهم العرب عامة، والشعب السوداني خاصة. وهذا غير مستغرب من السعودية وقيادتها وشعبها.