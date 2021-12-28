النصر يتمسك بـ " الخيبري " لمدة 3 أعوام جديدة

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.
جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.
النصر
أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء رسمياً عن تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول عبدالله الخيبري، لمدة 3 أعوام، مقابل 6 ملايين ريال كراتب سنوي.
جاء ذلك من خلال إعلان المركز الإعلامي بنادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل.