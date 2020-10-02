"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا - العيص - وادي الفرع - المهد - خيبر، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.